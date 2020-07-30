Adıyaman'da bayramın vazgeçilmez lezzeti: "Bayram taplaması" - Son Dakika

Adıyaman'da bayramın vazgeçilmez lezzeti: "Bayram taplaması"

Adıyaman'da fırın ustaları, kente özgü lezzetlerden "bayram taplaması" üretimini Kurban Bayramı öncesi artırdı.

Adıyaman'da bayramın vazgeçilmez lezzeti:

Adıyaman'da fırın ustaları, kente özgü lezzetlerden "bayram taplaması" üretimini Kurban Bayramı öncesi artırdı.

Uzun yıllardır evlerde un, kabartma tozu, susam, şeker, tuz, maya karışımından yapılan, kırsal bölgede tandırda, şehir merkezlerinde ise fırınlarda pişirilen "bayram taplaması", misafirlerin damaklarını tatlandırıyor.

Kent merkezinde fırın ustaları, bayrama sayılı günler kala çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerden aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun emek harcıyor.

Kızgın ateşin önünde nar gibi kızaran taplamalar, bayramda misafirlerin isteğine göre hem kurabiye hem de tatlı olarak ikram ediliyor.

"Bir ay dahi kalsa yenebiliyor"

İşletme sahibi fırın ustası Yaşar Saygı, AA muhabirine, bayrama özgü taplama siparişlerini yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Mesai saatlerini uzattıklarını ve yoğun çalıştıklarını anlatan Saygı, şunları kaydetti:

"Yaptığımız taplamaları, yurt dışına Almanya ve Fransa'ya da gönderiyoruz. Taplama, Adıyaman'a özgüdür, şeker, yağ, anason ve safran karışımından oluşur. Yaklaşık yarım saat hamuru yoğurduktan sonra fırında pişiriyoruz. Yaklaşık 16 dakika pişiyor. İçinde katkı maddesi yok. Bir ay dahi kalsa yenebiliyor. Bayatlama olmuyor. Bayram öncesi taplamaya yoğun talep var. Kilosu 15 liradan satışa sunuluyor."

Müşterilerden Ferzey Saygı ise özellikle bayramlarda bölge insanının taplamaya ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Misafirlere bayramda taplama ikram edildiğini belirten Saygı, "Bayramda misafirlerim gelecek, taplama alıp eve götürüyorum. Çok seviyoruz. Tadı çok güzel." diye konuştu.

Müşterilerden Mustafa Yılmaz da taplamayı çok sevdiklerini kaydetti.

Kurban Bayramı, İstanbul, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:05

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da bayramın vazgeçilmez lezzeti: 'Bayram taplaması' - Son Dakika
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