ADIYAMAN'DA 'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ - Son Dakika

ADIYAMAN'da Ramazan Bayramı öncesi Vali Mahmut Çuhadar'ın katılımı ile 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganıyla yapılan denetimler Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve trafik ekiplerinin katılımı ile yapıldı. Durdurulan araçların sürücüleri ile yolcularını başta emniyet kemeri takma olmak üzere trafik kuralarına uymaları konusunda uyaran Vali Çuhadar, sürücüler ve araçta bulunan yolcularla sohbet etti, çocuklara da şapka ve kırmızı düdük hediye etti. Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, 'Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' trafik kampanyasını gerçekleştiriyoruz. Bu kampanya ile ilgili Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesi için bayram süresince emniyet ve jandarma ekiplerimiz il genelinde geceli gündüzlü denetimler gerçekleştirecek. Bütün Adıyamanlı hemşerilerime sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyor, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilimizin her noktasında fedakarca ve sabırla görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum"diye konuştu.