Adıyaman'da "baz istasyonu" gerginliği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir apartmanın çatısına baz istasyonu kurulması nedeniyle mahalle sakinleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı.
Hürriyet Mahallesi'nde üç katlı bir binanın çatısına baz istasyonu kuran firma yetkililerini gören mahalle sakinleri, söz konusu bölgeye toplanarak duruma tepki gösterdi.
Baz istasyonunun kurulum çalışmalarını yürüten görevliler ve bina sahibiyle tartışan mahalle sakinleri, daha sonra tartışmanın büyümesi üzerine binayı taşladı.
Polisin müdahalesiyle gerginlik son bulurken binanın pencerelerinde ve bir otomobilde hasar oluştu.
Gerginlik nedeniyle baz istasyonu kurulum çalışmaları ise durduruldu.