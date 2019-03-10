Adıyaman'da Bedelli Askerler Yemin Etti
39 dakika önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören 5.'ci dönem bedelli erbaş ve erler için yemin töreni düzenlendi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
emrinde eğitim gören 5.'ci dönem bedelli
erbaş ve erler için yemin töreni düzenlendi.
Yaklaşık 20 günlük eğitimlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı askeri gazinosunda yemen töreni düzenlendi. Yemin törenine, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev KUTLU, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy
, Adıyaman Devlet Hava Meydanları Müdürü Halil Dilben, Jandarma personelleri ve asker yakınları katıldı. Eğitimini tamamlayan 4'üncü dönem er ve erbaş bayrak ve silah üzerine yemin etti.
Aynı zamanda il protokolü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla kadınlara çiçek takdiminde bulunarak kadınlar günü de kutlandı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:23 Kaynak: İHA
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