Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Bedelli Askerler Yemin Etti

Adıyaman'da Bedelli Askerler Yemin Etti

39 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören 5.'ci dönem bedelli erbaş ve erler için yemin töreni düzenlendi.

Adıyaman'da Bedelli Askerler Yemin Etti, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören 5.'ci dönem bedelli erbaş ve erler için yemin töreni düzenlendi.

Yaklaşık 20 günlük eğitimlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı askeri gazinosunda yemen töreni düzenlendi. Yemin törenine, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev KUTLU, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Devlet Hava Meydanları Müdürü Halil Dilben, Jandarma personelleri ve asker yakınları katıldı. Eğitimini tamamlayan 4'üncü dönem er ve erbaş bayrak ve silah üzerine yemin etti.

Aynı zamanda il protokolü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek takdiminde bulunarak kadınlar günü de kutlandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:23 Kaynak: İHA

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