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Adıyaman'da bedelli erbaş ve erler yemin etti

41 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören 10. dönem bedelli erbaş ve erler yemin etti.

Adıyaman'da bedelli erbaş ve erler yemin etti, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören 10. dönem bedelli erbaş ve erler yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin törenine Adıyaman İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nuh Tezcan, jandarma personeli ve erbaş erlerin aileleri katıldı. Askerler Türk Bayrağı ve silah üzerine yemin etti. Asker ailelerinin heyecanlı olduğu tören sonunda başarılı erbaş ve erlere çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:03 Kaynak: İHA
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