Adıyaman'da bedelli erbaş ve erler yemin etti

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören 14. dönem bedelli erbaş ve erler yemin etti.



İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin törenine Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, jandarma personeli ve erbaş erlerin aileleri katıldı. Askerler Türk Bayrağı ve silah üzerine yemin etti. Asker ailelerinin heyecanlı olduğu tören sonunda başarılı erbaş ve erlere çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN