Adıyaman'da bekçi yaşlı adamın tarlasını sürdü - Son Dakika

Adıyaman'ın Tut ilçesinde çarşı ve mahalle bekçisi, 66 yaşındaki bir kişinin tarlasını sürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunlar ile 20 yaşından küçük kişilerin talepleri Vefa Sosyal Destek Grupları, tarafından karşılanıyor.

Tut ilçesinin Fethiye Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahan'ın (66) yardım talebi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan çarşı ve mahalle bekçisi Mehmet Cengiz, tarlayı sürdü.

Şahan da 7 dönüm arazisini süren bekçiye teşekkür etti.