Adıyaman'da belediye otobüsleri 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz - Son Dakika

Adıyaman'da belediye otobüsleri 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz

07.03.2021 16:23
Adıyaman'da belediye otobüsleri 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Kılınç, 8 Mart 2021 Pazartesi günü belediye otobüslerinin kadınlara ücretsiz hizmet vereceğini de açıkladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, bu özel günde belediye otobüslerinin kadınlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. 8 Mart Pazartesi günü belediye otobüslerinin kadınlara ücretsiz hizmet vereceğini söyleyen Başkan Süleyman Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak kadınlarımız için birçok önemli projemiz hayata geçirilmiş durumda. Bunların en önemlisi şu an pandemiden istediğimiz gibi hizmet veremese de kadın ve gençlik merkezlerimizdir. Bu merkezlerimizde şu ana kadar verilen kurslara katılan binlerce kursiyerlerimiz, eğitimli ve diplomalı bireyler haline gelmişlerdir. Bunun yanında, toplumsal gelişim merkezimiz kanalıyla açtığımız kurslarda da yine aile bütçelerine katkı sağlayan, meslek edinen ve özgüven kazanan kadınlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar pandemi öncesi devam etmekteydi. İnşallah en kısa sürede içerisinde bulunduğumuz durumdan kurtulup, eski verimli günlere döneceğiz. Bunların yanında ayrımcılığa maruz kalan kadınlarımıza destek olmak için de belediyemiz bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezimiz zor durumda olan ve destek bekleyen kadınlarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Sosyal anlamda da kadınlarımıza ayrıcalıklar tanıyan belediyemiz, yine pandemiden dolayı şu an hizmetlerini askıya alan spor kompleksimizde kadınlara özel seanslar oluşturarak ve çeşitli semtlerde açtığımız kadın spor eğitim merkezlerimizle de kadınlarımıza spor yapma imkanı sunmaktadır. Bizim için çok kıymetli kadınlarımıza yönelik yeni projelerimizi de inşallah kısa süre içerisinde bir bir hayata geçireceğiz. Bu vesileyle bütün kadınlarımızın gününü kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da belediye otobüsleri 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da belediye otobüsleri 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz - Son Dakika


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