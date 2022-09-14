Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

14.09.2022 20:14
Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da berber dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

Adıyaman'da berber dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

Alitaşı Mahallesi'ndeki E.A'ya ait berber dükkanına motosikletteki maskeli 2 şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede merminin iş yerinin camına isabet ettiğini belirledi.

Saldırı sonrası bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, motosikletteki maskeli 2 şüphelinin iş yerine ateş açması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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