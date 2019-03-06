Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.



Erdemoğlu Mahallesi'nde Mehmet Nuri S. (34) ile arkadaşı Kadir Durgut arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Nuri S, bıçakla Durgut'u göğsünden bıçaklayarak kaçtı.



Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Durgut müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Durgut'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Polis ekipleri, Mehmet Nuri S'yi kısa süre sonra saklandığı yerde gözaltına aldı.

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