Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
1 saat önce
Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman
'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle
birinci çevre yolu üzerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Cengiz Çiftçi (41) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan Çiftçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
olayın ardından kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:26 Kaynak: AA
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