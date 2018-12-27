Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 1221 Sokak içerisinde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Faruk K, Semih Ç'yi bıçakla sırtından yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:13 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Raftaki Eldivenleri Takıp Markette Boks Yapan Teyzeler Sosyal Medyayı Salladı Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi

Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 11:11:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]