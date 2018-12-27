Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Adıyaman
'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan
Mahallesi 1221 Sokak içerisinde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Faruk K, Semih Ç'yi bıçakla sırtından yaraladı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:13 Kaynak: AA
Raftaki Eldivenleri Takıp Markette Boks Yapan Teyzeler Sosyal Medyayı Salladı
Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi
Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı
Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü