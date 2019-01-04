Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.



Alınan bilgile göre, Alitaşı Mahallesinde Muhammed E. ile Celal K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed E, yanında bulundurduğu bıçakla Celal K'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.



Kavgada yaralanan Celal K. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayın zanlısı Muhammed E. gözaltına alındı.

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