Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

42 dakika önce

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Alınan bilgile göre, Alitaşı Mahallesinde Muhammed E. ile Celal K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed E, yanında bulundurduğu bıçakla Celal K'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kavgada yaralanan Celal K. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın zanlısı Muhammed E. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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