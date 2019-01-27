Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman
'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Malazgirt
Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C. bıçakla İbrahim Çoban'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çoban'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:56 Kaynak: AA
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