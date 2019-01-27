Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada, İbrahim Ç. yaralandı.

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada, İbrahim Ç. yaralandı. Kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, kimin kullandığı bilinmeyen bıçakla İbrahim Ç. yaralandı. Kavgayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri, yaralı İbrahim Ç.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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