Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

48 dakika önce

- Adıyaman'da bıçaklı kavga 1 yaralı Yaralıdan detaylar Sağlık ekiplerinin yaralıyı götürmersi Polis ekiplerinin olayı soruşturması ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

- Adıyaman'da bıçaklı kavga
1 yaralı
Yaralıdan detaylar
Sağlık ekiplerinin yaralıyı götürmersi
Polis ekiplerinin olayı soruşturması ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi civarında iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu bıçakla Oktay B.'yi ayağından yaraladı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:38 Kaynak: AA

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