Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

15 dakika önce

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Eskisaray Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınında Afgan uyruklu iki kişi, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında bulundurduğu bıçakla Nesir El Ahmed'i sol bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nesir El Ahmed'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Adıyaman Kalesi, Adıyaman, Güncel
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