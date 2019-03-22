Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Ulu Cami Mahallesi Adıyaman Kalesi civarında iki kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken yaşanan kavgada Nazir N., isimli kişi yanında getirdiği bıçak ile Zeki K'yi bacağından bıçakladı. Bacağından yaralanan Zeki K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zeki K'yı bıçaklayan Nazir N., ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor

Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var

Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı