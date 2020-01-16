Adıyaman'da, bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da, bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, bıçaklı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Örenli Mahallesi, Pirin Köprüsü yakınlarında Osman B., ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen kavgada, ismi öğrenilemeyen kişi Osman B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bıçaklanan Osman B., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
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