Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Adıyaman- Çelikhan karayolunun 5'nci kilometresinde meydana geldi.

Pirin mevkiinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak Osman Bozan (32) bacağından yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Bozan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olay sonrası kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.