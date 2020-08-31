Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulucami Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu bıçakla, Suriye uyruklu Beşir Hennura'yı (20) bıçakla yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.