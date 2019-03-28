Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karapınar
Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki kişiler, üzerinde bulundurdukları bıçak ve sopa ile Hüseyin İ, Umut A. ve Ferit A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis
ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:19 Kaynak: AA
Sosyal Medyadan Atıştılar: HDP'de "Komünist Başkan" Çatlağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden Açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi
Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!