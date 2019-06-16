Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

2 saat önce

Adıyaman'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve şiş ile Serhan B, Mehmet T, Fahriye T. ve Zeynal T. vücudunun farklı yerlerinden yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:38 Kaynak: AA
Fatih Mahallesi, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyaman'da kaybolan 2 kardeşin otomobille kaçırıldığı iddia edildi CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı! İki aile arasındaki bıçaklı, sopalı kavga kanlı bitti: 22 yaralı Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı? İşte son anket sonucu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 03:34:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]