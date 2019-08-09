Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
50 dakika önce
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
'ın Çelikhan
ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesine bağlı Mestan Köyünde iki aile arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile olayda Hüseyin D., Baki D., Kemal D., ve Ali T., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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