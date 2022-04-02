Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

02.04.2022 22:45
Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, ismi öğrenilemeyen şüpheli yanındaki bıçakla İbrahim B'yi bıçakladı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Mimar Sinan, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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