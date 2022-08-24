Mahmut Çekim (64) ile B.D. (19) arasında dün Yeni Mahalle'de henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. bıçakla Çekim'i ağır yaralayarak kaçtı.

Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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