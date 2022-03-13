Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi 1310 Sokak içerisindeki ikametinde oturan Mehmet K.(55), isimli kişi ile yanına gelen ve arkadaşı olduğu öğrenilen Ayhan B'yle aralarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ayhan B., eline aldığı bıçak ile Mehmet K'yı göğsünden bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Mehmet K., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Ayhan B., isimli şahıs ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.