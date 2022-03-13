Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

13.03.2022 21:54

Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı Adıyaman'da, tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi 1310 Sokak içerisindeki ikametinde oturan Mehmet K.(55), isimli kişi ile yanına gelen ve arkadaşı olduğu öğrenilen Ayhan B'yle aralarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ayhan B., eline aldığı bıçak ile Mehmet K'yı göğsünden bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Mehmet K., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Ayhan B., isimli şahıs ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

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Trafik denetimleri sürüyor Trafik denetimleri sürüyor

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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