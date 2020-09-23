Adıyaman'da bilinçli tarımla badem verimi ikiye katlandı

GÜBRETAŞ'ın bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetleri kapsamında Adıyaman'da başlattığı etkili gübreleme programı sayesinde yaş badem hasadında iki kat verime ulaşıldı.

GÜBRETAŞ'ın açıklamasına göre, ülke tarımında verimlilik ve kaliteyi artırmak için yıllardır Ar-Ge çalışmaları yürüten şirket, Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen tarımsal ürünler için "bitkiye ve bölgeye özel gübreler" geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda şirket tarafından son 15 yılda hububattan fındığa, meyve sebzeden ayçiçeğine, mısırdan Antep fıstığına kadar çok sayıda ürünün bitki besin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan 15'e yakın özel gübre geliştirildi. Bu çalışmalarıyla sektörde bitkiye özel gübre üretimi konusunda lider olan GÜBRETAŞ, üreticilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda buna yenilerini ekliyor.

Verimde yüksek artış sağlayan özel ürünlerini çiftçilere örnek olacak bilinçli tarım faaliyetleriyle de destekleyen şirket, koronavirüse karşı hassasiyetle aldığı önlemlerle Türkiye genelinde tarımsal danışmanlık ve model üretim alanları çalışmalarını da sürdürüyor.

Tüm gübreleme aşamalarının uzman ziraat mühendisleri tarafından takip edildiği model alanlardaki etkili gübreleme programlarıyla yetiştirilen ürünlerde, hasat sonuçları üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Adıyaman'da bölge veriminin iki katı badem hasadı

Şirketin bu yıl deneme ekimi yaptığı model alan çalışmalarından biri de Adıyaman'da gerçekleştirildi. Kahta ilçesine bağlı Arılı köyündeki badem üreticisi Mustafa Şinasi Turanlı'nın bahçesinin 7 dekarlık bölümünde, GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendisleri gözetiminde bir uygulama yapıldı.

Üretici, arazinin diğer bölümündeki bademlerin bakımını ise kendi yöntemleriyle yapmaya devam etti. Yapılan hasat sonucu üretici Turanlı, bakımını kendi yaptığı bölümden ilçe genelindeki badem verimi ortalamasına yakın bir sonuç elde ederken, GÜBRETAŞ'ın etkili gübreleme programı uygulanan 240 ağaçlık alandaki bademlerde ise ağaç başına 16 kilogramlık verime ulaştı.

Bu sonuçla GÜBRETAŞ'ın deneme alanında ilçe ve üretici verim ortalaması katlanırken, bademlerin kalitesi de yükseldi. Bilinçli ve etkili gübreleme yöntemleri sayesinde bademlerin ticari değer olarak kabul edilemeyecek özellikteki zayıf irilik, şekil bozukluğu, tüylülük, çift badem oluşumu engellenerek iç randımanı ve iç badem kalitesi yüksek ürün hasadı sağlandı.

Açıklamada konuya ilişkin düşünceleri yer alan badem yetiştiricisi Mustafa Şinasi Turanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim yetiştirdiğimiz ağaçlarda genelde 8 kilograma kadar verim alabiliyoruz. Kahta genelindeki verim de benzer. İyi ve bakımlı bahçelerde bunun 10 kilograma çıktığı oluyor. Fakat GÜBRETAŞ'a ayırdığım alandaki mahsulde kendi baktığım ağaçlara göre daha fazla verim aldık, randıman da yüksek oldu. Aradaki gözle görülür fark beni gerçekten şaşırttı. Bu model alanda öğrendiklerimizi bundan sonra diğer bademlerimizin bakımında da uygulamaya çalışacağım."

"Son 10 yılda badem üretim alanları 3 kat arttı"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Adıyaman'daki model üretim alanı sonuçlarının Türkiye'de hızla artan badem yetiştiriciliği için umut verici olduğunu vurguladı.

Bademin iç ve dış piyasada getirisi olan bir ürün olduğuna değinen Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın badem bahçeleri kurulumuyla ilgili teşvikleri sayesinde son 10 yılda ülkedeki badem üretim alanlarının üç kata yakın artışla 470 bin dekara ulaştığını bildirdi.

Yumaklı, Türkiye'nin badem üretiminde dünyada beşinci sıraya yükseldiğini kaydederek, "TÜİK verilerine göre geçen yıl ülkemizde 150 bin ton badem üretimi gerçekleştirilerek tarımsal katma değer sağlandı. Fakat bu miktar yine de ülkemizdeki badem tüketimini karşılamadığı için 2019'da 27 bin ton badem ihtiyacı ithalatla tamamlandı." dedi.

"Türkiye'nin badem ihtiyacının karşılanması açısından çok önemli"

İbrahim Yumaklı, giderek yaygınlaşan badem tarımında bilinçli tarım uygulamasının verimliliği nasıl artıracağını göstermek için bu yıl Kahta'da bir model üretim alanı oluşturduklarını belirterek, tarımsal üretimde amacın; "mümkün olan en yüksek verimli ve kaliteli ürünü elde etmek" olduğunu anlattı.

Buna ulaşmanın en etkili yolunun dengeli ve düzenli gübreleme olduğunu kaydeden Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Sert kabuklu meyveler, topraktan daha çok besin maddesi kaldırır. Bademin ihtiyacı olan besin maddelerinin miktarınca verilmesi, pazar değeri yüksek mahsul elde edilmesinin yanı sıra bir sonraki yılda verimin devamlılığına da katkı sağlanmaktadır. Adıyaman'da yapılan bu çalışma yalnızca badem üreticilerine verim kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda tarımsal ekonomi açısından Türkiye'nin badem tüketimini karşılayacak arzın oluşturulmasına katkısı yönüyle de önemlidir."

"Bademde verimi ve kaliteyi artırmanın örneğini ortaya koyduk"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Yumaklı, bilinçli tarım model uygulamasıyla ağaç başı verimin 7-8 kilogramdan 16 kilograma çıktığını belirterek, "Bademde verim ve kaliteyi artırmanın mümkün olduğunu Adıyaman'da örneğiyle ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

Tarımda verim artışının çiftçi gelirleri ve milli ekonomiye katkısına dikkati çeken Yumaklı, "Bu örnek uygulamadaki artış oranını Türkiye ölçeğinde sağlayabilirsek, badem üreticiliğinde bilinçli yöntemlerle verim ve kaliteyi biraz yükselttiğimizde yurt içi talebi tamamen yerli üretimle karşılamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜBRETAŞ'tan sert kabuklu meyvelere özel gübre

Açıklama verilen bilgiye göre, GÜBRETAŞ'ın sert kabuklu meyveler için geliştirdiği bitkiye özel Yeşil Altın Gübresi, badem ağaçlarının bakımında kullanılabilecek en etkili bitki besin elementlerini buluşturuyor.

Altı çeşit bitki besin maddesi içeren bir taban gübresi olan Yeşil Altın, iri ve dolgun iç randımanın yanı sıra meyve ağaçlarının dayanıklılık sağlamasında ve ağacın beslenirken topraktan kaldırdığı besin eksikliklerinin tamamlanmasında olumlu etki sağlıyor.