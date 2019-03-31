Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Bin 363 Sandıkta Oy Verme İşlemi Başladı

Adıyaman'da Bin 363 Sandıkta Oy Verme İşlemi Başladı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

Adıyaman'da Bin 363 Sandıkta Oy Verme İşlemi Başladı, System.String[]
ADIYAMAN'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

348 bin 223 seçmenin bulunduğu kentte bin 363 sandık kuruldu. Ayrıca 6 seyyar sandığın bulunduğu şehirde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı. Adıyaman'da oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:13 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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