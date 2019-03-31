Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Bin 363 Sandıkta Oy Verme İşlemi Başladı

Adıyaman'da Bin 363 Sandıkta Oy Verme İşlemi Başladı

8 dakika önce

Adıyaman'da bin 363 sandıkta oy verme işlemi başladıADIYAMAN'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

Adıyaman'da bin 363 sandıkta oy verme işlemi başladı

ADIYAMAN'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

348 bin 223 seçmenin bulunduğu kentte bin 363 sandık kuruldu. Ayrıca 6 seyyar sandığın bulunduğu şehirde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı. Adıyaman'da oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:05 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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