ADIYAMAN'DA, YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA, YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

26.08.2022 21:45

ADIYAMAN'da, binada elektrik trafosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

ADIYAMAN'da, binada elektrik trafosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik trafosundan yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangın kontrol altına alınarak binada oturanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA, YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA, YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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