Yangın, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik trafosundan yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangın kontrol altına alınarak binada oturanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA, YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

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