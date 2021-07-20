Adıyaman'da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu - Son Dakika

Adıyaman'da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu

ADIYAMAN - Adıyaman'da Kurban Bayramı sabahında binlerce kişi namaz kılmak için saf tuttu.

Kurban Bayramı nedeniyle başta Mezarlık Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Mezarlık Camiinin iç kısmının yanı sıra bahçenin tamamı doldu. İnsan selinin yaşandığı camide kılınan bayram namazı sonrasında bayramlaşan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Pandemi dolayısıyla bir birine sarılamayan ve tokalaşamayan vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun bir şekilde bayramlaştı. Bir biriyle bayramlaşan vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu.