Adıyaman'da binlerce kişi şehidini uğurladı

-Ailenin 3 uzman çavuşundan 1'i şehit oldu

Tek hayali ağabeyleri gibi uzman çavuş olmaktı

ADIYAMAN - Ailedeki 2 ağabeyi gibi uzman çavuş olma hayali kuran ve 3 yıl önce uzman çavuş olan Ayhan Yanık, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için yürütülen Şehit GK Süleyman Tosun operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı.

Önceki gün gerçekleştirilen Şehit GK Süleyman Tosun operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın naaşı gece geç saatlerde uçak ile Adıyaman Havalimanına getirildi. Buradan Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'nde bulunan morga getirildi.

Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar köyünde baba evi bulunan şehidin cenazesi 'helallik' alınmak üzere şehidin dedesi Salih Yanık'ın Adıyaman merkez Yenimahalle'de bulunan evine getirildi. Şehidin yakınları burada gözyaşlarına boğuldu.

Yeni Mezarlık Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katıldı. Tekbirler eşliğinde düzenlenen törenin ardından kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Ayhan Yanık, Adıyaman Şehitliğinde toprağa verildi. Şehidin uzman çavuş ağabeyleri Gökhan ve Burhan Yanık cenaze namazında ayakta güçlükle durdu. Şehidin kardeşi Ali Yanık ise, ağabeyinin askeri kepini taktı.

Yıldız ve Sadullah Yanık'ın 5 çocuğundan birisi olan Ayhan Yanık'ın, uzman çavuş olan ağabeyleri Gökhan ve Burhan gibi uzman çavuş olmak istediği, 3 yıl önce uzman çavuş olarak göreve başladığı öğrenildi.

Ayhan Yanık'ın yaklaşık 2 ay önce amcasının kızı olan Beyhan Yanık ile evlendiğini ifade edildi.