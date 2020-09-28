Adıyaman'da bir ağaç dalında yetişen iki meyve yetiştirdi - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir çiftçinin bahçesindeki şeftali ağacının dalında hem şeftali hem de elma meyve verdi.

Hüseyinli Köyünde Mamut Toprak'a ait bahçedeki şeftali ağacının bir dalında aşılama yapılmadan şeftali ve elma meyve verdi.

Bahçe sahibi Toprak, yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez böyle bir şey ile karşılaştığını söyledi.

Ağacında herhangi bir aşılama olmadığını belirten Toprak, "Nasıl olduğuna ben de anlam veremedim." dedi.

Tek dalda iki meyve haberini duyan çok sayıda köylüler ise bahçeye gelerek fotoğraf çekti.

Ziraat Mühendisi Mehmet Çelebi ise uzun yıllardan beri sürekli bahçe gezdiğini, sayısız bahçe kurduğunu fakat böyle bir doğa mucizesi ile ilk defa karşılaştığını belirterek, bahçe sahibinin isteği üzerine görsellerin Ankara'ya araştırılması için gönderildiğini kaydetti.