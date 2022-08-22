Herhangi bir yaralanması bulunmayan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde park halinde bulunan bir aracın amortisör kısmına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri amortisör arasına sıkışan kediyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Amortisör arasına sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

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