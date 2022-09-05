Engelli çocuğunu hastaneye götürebilmek için aldığı motosiklet çalındı - Son Dakika
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Engelli çocuğunu hastaneye götürebilmek için aldığı motosiklet çalındı

05.09.2022 13:08
Engelli çocuğunu hastaneye götürebilmek için aldığı motosiklet çalındı

Adıyaman'da bir babanın engelli çocuğunu hastaneye götürüp getirebilmek için aldığı motosiklet çalındı.

Adıyaman'da bir babanın engelli çocuğunu hastaneye götürüp getirebilmek için aldığı motosiklet çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 21102 Sokak içerisinde park halinde olan Yakup Altındal'a ait 07 EKP 14 plakalı motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Engelli çocuğunu hastaneye götürüp getirebilmek için aldığı motosikletin çalındığını fark eden Yakup Altındal, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri şahıs yada şahısların yakalanması motosikletin de bulunması için çalışma başlattı.

Maddi durumlarının olmadığı için çocuğunu hastaneye motosikletle götürüp getirdiğini dile getiren motosiklet sahibi, "Yazık günah o motor elimiz ayağımızdı. Engelli bir çocuğumuz var her ihtiyacımızı biz o motorla görüyorduk. Lütfen biraz duyarlı olun, kim almışsa merhamet edin vicdan edin şikayet etmeyeceğiz getirip tekrardan bıraksınlar. Ortada söz konusu rahatsız bir çocuk var yarın kimin başına ne geleceği belli olmaz günaha girmeyin" diye konuştu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engelli çocuğunu hastaneye götürebilmek için aldığı motosiklet çalındı - Son Dakika

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