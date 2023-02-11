Bir çift depremden 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bir çift depremden 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu

11.02.2023 13:56
Bir çift depremden 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan uzman çavuş ve eşi 128 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan uzman çavuş ve eşi 128 saat sonra kurtarıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Zeyd Caddesi'ndeki 8 katlı bir binanın enkazında çalışma yürüten jandarma ekipleri, 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi.
Yürütülen çalışma sonucu Adıyaman Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Osman Gürbüz ile eşi Ümmü Gürbüz, enkazdan sağ çıkarıldı.
Gürbüz çifti, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, enkazda çiftin üç çocuğunun ise cansız bedenine ulaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Uzman çavuş ve eşi 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı ama çocukları Uzman çavuş ve eşi 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı ama çocukları Depremde hayatını kaybeden anne ve 10 aylık bebeği son yolculuğuna uğurlandı Depremde hayatını kaybeden anne ve 10 aylık bebeği son yolculuğuna uğurlandı Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının sayısı 48 oldu Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının sayısı 48 oldu

Kahramanmaraş, Jandarma, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir çift depremden 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 132. saatte enkaz altından çıkarılan babanın sözleri yürek dağladı: Eşimi bulun
15:09 Hatayspor'dan sonra depremin yıkıcı etkisini yaşayan Gaziantep FK da ligden çekilme kararı aldı
15:02 Muhabir ağlaya ağlaya sundu! Baba ve kızı 132. saatte enkazdan sağ çıkarıldı
14:46 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitim yapılacak
14:44 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün deprem bölgesine gönderdiği yardım tırlarının yağmalandığı iddiasını yalanladı
14:37 Son Dakika! Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 43'e yükseldi
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Deniz Baykal için taziye mesajı
14:00 Gaziantep'te çöken Polat Sitesi'nin müteahhidi, İstanbul'da gözaltına alındı
14:11 Acı haberi TFF verdi: Depremde 5 hakem ile 1 gözlemci hayatını kaybetti
14:10 Gülben Ergen "Taha Duymaz hayatını kaybetti" dedi, abla Semiha Duymaz'dan yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2023 15:41:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bir çift depremden 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement