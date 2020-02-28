Adıyaman'da bir çocuk babasını öldürdü - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 14 yaşındaki oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde Mehmet Ö. (37) henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Ş.Ö. (14) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.Ö. tabancayla babasına ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Babanın cenazesi hastanenin morguna kaldırılırken, oğlu Ş.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.