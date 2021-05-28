Adıyaman'da bir çok hakim ve savcının görev yeri değişti - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamesi kapsamında Adıyaman'da bir çok hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakim ve savcıların görec yerinin değiştirilmesine ilişkin kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla bir çok hakim ve savcının görev yeri değişti. Adıyaman'da görev yapan hakim ve savcıların büyük bir kısmının başka illere ataması gerçekleşti.

Adıyaman'a gelen veya Adıyaman'dan giden hakim ve savcılar şu şekilde:

"Ömer Aydoğdu Alucra Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Lale Bora Buyruk Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Çağlar Elgül Elazığ Hakimi Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Mahmut Lütfü Yenihal Adıyaman Hakimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Nagehan Göktürk Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Funda Erdoğan Akşahin Gölbaşı (Adıyaman) Hakimi Elazığ Hakimliğine, Feyza Zararsız Adıyaman Hakimi Ankara Hakimliğine, Kemal Can Yersel Adıyaman Hakimi Karşıyaka Hakimliğine, Yalçın Yılmaz Adıyaman Hakimi Malatya Hakimliğine, Abdullah Bozkuş Adıyaman Cumhuriyet Savcısı İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Melek Bozacı Adıyaman Hakimi Alanya Hakimliğine, Muhsin Akın Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Kahramanmaraş Hakimliğine, Özgür Aydoğdu Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Seydi Çiftçi Gölbaşı(Adıyaman) Cumhuriyet Savcısı Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Kübra Duran Adıyaman Hakimi Adana Hakimliğine, Melik Karabulut Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Semra Şiner Adıyaman Hakimi Balıkesir Hakimliğine, Ferhat Buyruk Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Tuğba Kaya Adıyaman Hakimi Buldan Hakimliğine, Mehmet Kuş Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Eğirdir Cumhuriyet Savcılığına, Özgür Onur Sağ Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Avanos Cumhuriyet Savcılığına, Özgür Yurdakul Ferizli Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Görkem Bozkuş Adıyaman Hakimi İskenderun Hakimliğine, Furkan Buğra Bilgiç Kavak Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Merve Çayır Bilgiç Kavak Hakimi Adıyaman Hakimliğine, Hakan Erdoğan Demirci Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Zeynep Gök Meriç Devrekani Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Mehmet Kızılçardak Ankara Hakimi Gölbaşı (Adıyaman) Hakimliğine, Hüseyin Köksal Avanos Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Musab Kurt Tavas Hakimi Adıyaman Hakimliğine, Burak Meriç Devrekani Hakimi Adıyaman Hakimliğine, Beytullah Sakar Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Kaş Cumhuriyet Savcılığına, Leyla Görpeli Sorgun Cumhuriyet Savcısı Gölbaşı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcılığına, Nadir Yıldıran Simav Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Ahmet Çiçek Artvin Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Işıl Dursun Özdemir Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Kaynarca Cumhuriyet Savcılığına, Mücahit Ceylan Yeşilova Hakimi Adıyaman Hakimliğine, Muhammet Refik Çavuş Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Yeşim Dursun Şeremet Erzin Hakimi Adıyaman Hakimliğine, Burak Han Kaya Eskil Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Abdullah Kaya Küre Hakimi Adıyaman Hakimliğine, Bülent Korkmaz Keles Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Berkay Şahingöz Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Serdar Aslan Besni Hakimi Kemaliye Hakimliğine, Zuhal Zeren Yıldırım Antalya Hakimi Besni Hakimliğine, Muhammet Bircan Kuzey Besni Cumhuriyet Savcısı Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına, Kübra Sultan Seyfeli Malatya Hakimi Besni Hakimliğine, Damla Nur Kuzey Besni Hakimi Tavşanlı Hakimliğine, Atilla Özden Turan Besni Cumhuriyet Savcısı Milas Cumhuriyet Savcılığına, Ayten Güven Gürsoy Gümüşhane Hakimi Kahta Hakimliğine, Ahmet Koparan Kahta Cumhuriyet Savcısı Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Ali Katmerci Kahta Cumhuriyet Savcısı Bilecik Cumhuriyet Savcılığına, Mustafa Onur Kahta Hakimi Artvin Hakimliğine, Halil Ateş Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı Kahta Cumhuriyet Savcılığına, Muhammet Sefa Çetin Çumra Cumhuriyet Savcısı Kahta Cumhuriyet Savcılığına, Adnan Doğan Kahta Cumhuriyet Savcısı Karacabey Cumhuriyet Savcılığına, Merve Özgül Düzce Hakimi Kahta Hakimliğine, Ersin Ünlü Yumurtalık Cumhuriyet Savcısı Kahta Cumhuriyet Savcılığına, Elif Müge Çakırtaş Durmuş Kahta Hakimi Malkara Hakimliğine, Mehmet Köse Eskil Cumhuriyet Savcısı Kahta Cumhuriyet Savcılığına." - ADIYAMAN