O sırada evde bulunan ve yaralanan Hanım Kıran (70), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Adıyaman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

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