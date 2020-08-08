Adıyaman'da bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı - Son Dakika

Adıyaman'da bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı
Adıyaman'da bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı.
Adıyaman'da bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı
ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demir'e ait 3 katlı müstakil evin ikinci katındaki balkona kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah sesini duyanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisin incelemesinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 01:17
Kaynak: DHA
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