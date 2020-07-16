Adıyaman'da bir günde 2 kişi boğuldu - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Iraklı Muhammed Ahmet (10) ile arkadaşlarıyla gittiği piknik alanında Fırat Nehrine giren Ahmet Olur, boğuldu.
İlçeye bağlı Uzuntepe köyünde serinlemek için sulama kanalına giren Irak uyruklu Muhammed Ahmet, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve polis ekipleri ile vatandaşlar kanalda arama yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren aramanın ardından Ahmet'in cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet'in cesedi otopsi yapılmak üzere Samsat Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.