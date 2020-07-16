Adıyaman'da bir günde 2 kişi boğuldu - Son Dakika

Adıyaman'da bir günde 2 kişi boğuldu

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Iraklı Muhammed Ahmet (10) ile arkadaşlarıyla gittiği piknik alanında Fırat Nehrine giren Ahmet Olur, boğuldu.

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Iraklı Muhammed Ahmet (10) ile arkadaşlarıyla gittiği piknik alanında Fırat Nehrine giren Ahmet Olur, boğuldu.

İlçeye bağlı Uzuntepe köyünde serinlemek için sulama kanalına giren Irak uyruklu Muhammed Ahmet, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve polis ekipleri ile vatandaşlar kanalda arama yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren aramanın ardından Ahmet'in cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet'in cesedi otopsi yapılmak üzere Samsat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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PİKNİK İÇİN GELDİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 40'ıncı kilometresinde Fırat Nehri kıyısına arkadaşlarıyla piknik yapmak için gelen Miraç Olur da serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Olur'u suya giren arkadaşları kurtarmak istedi ancak başarısız oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler yaptığı aramada Olur'un cansız bedenine ulaştı. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bozova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adıyaman, Samsat, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:06 Kaynak: DHA

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