Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arslan'ın cesedi otopsisi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Rıfat Arslan, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

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