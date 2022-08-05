Adıyaman'da, bir kişi yakınları tarafından dolandırıldığını iddia ederek köprüden atlamak istedi.

Edinilen bilgilere göre, yakınları tarafından dolandırıldığını iddia eden Abuzer K., isimli kişi Adıyaman merkez Karaali Köprüsüne çıktı. Burada köprünün demir korkuluklarına tutunan ve kendisini köprüden atmak isteyen şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri de hazırlıklar yaparak önlem aldı. Bu esnada şahsa yaklaşan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şahsı ikna etmek için kendisiyle dakikalarca konuştu. Dolandırıldığını iddia eden ve ilin yetkililerinden yardım beklediğini söyleyen Abuzer K'ya yasal anlamda yardımcı olunacağına dair sözlerin verilmesi üzerine şahıs bulunduğu yerden indi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN