Adıyaman'da Bir Koca, Karısı Tarafından Darp Edildi
1 saat önce
Adıyaman'da karısı tarafından darbedildiği ileri sürülen koca tedavi altına alındı.
Adıyaman
'da karısı tarafından darbedildiği ileri sürülen koca tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ulucami Mahallesi'nde yaşayan Derviş K. ile eşi Hanım K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hanım K. kocasını taş ve sopayla darbetti.
Yaralanan Derviş K. Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis
, şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:21 Kaynak: AA
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