Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Bir Koca, Karısı Tarafından Darp Edildi

Adıyaman'da Bir Koca, Karısı Tarafından Darp Edildi

1 saat önce

Adıyaman'da karısı tarafından darbedildiği ileri sürülen koca tedavi altına alındı.

Adıyaman'da Bir Koca, Karısı Tarafından Darp Edildi, System.String[]
Adıyaman'da karısı tarafından darbedildiği ileri sürülen koca tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ulucami Mahallesi'nde yaşayan Derviş K. ile eşi Hanım K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hanım K. kocasını taş ve sopayla darbetti.

Yaralanan Derviş K. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:21 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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