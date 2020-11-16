Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesi Oyratlı köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada; "İlçemize bağlı Oyratlı Köyümüzde artan vaka sayıları sonrasında; sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyümüz karantinaya alınmış, giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." açıklamalarına yer verildi.