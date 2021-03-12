Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
12.03.2021 21:53
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemize bağlı Çamlıca köyümüzde artan vaka sayıları sonrasında sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyümüz karantinaya alınmış, giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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