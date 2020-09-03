Adıyaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gölbaşı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Ozan köyünde Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 14 gün süreyle karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.
Açıklamada, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılıp gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:49 - Kaynak: AA
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