Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu - Son Dakika
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Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

06.08.2022 16:22
Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

Adıyaman'da bir motosiklet, yolun kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı.

Adıyaman'da bir motosiklet, yolun kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu, motosikletteki iki kişi hafif yaralandı.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde arkasına oturttuğu arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, etrafına baktığı esnada yolun kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Otomobile çarparak duran motosikletteki iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı ise kameralara yansıdı.

Otomobile çarpan motosikletteki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu - Son Dakika

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