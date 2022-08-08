OTOMOBİLDEN HAVAYA ATEŞ AÇILDI; POLİS ALARMA GEÇTİ - Son Dakika
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OTOMOBİLDEN HAVAYA ATEŞ AÇILDI; POLİS ALARMA GEÇTİ

08.08.2022 09:42

ADIYAMAN'da bir otomobilden havaya tabanca ile rastgele ateş açıldı.

ADIYAMAN'da bir otomobilden havaya tabanca ile rastgele ateş açıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilden havaya tabanca ile rastgele ateş açıldı. Silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Ekipler, bölgede çok sayıda boş kovan buldu. Güvenlik kamerası görüntüleri de inceleme altına alındı. Ekipler, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLDEN HAVAYA ATEŞ AÇILDI; POLİS ALARMA GEÇTİ - Son Dakika

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